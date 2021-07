Stellungnahme beschlossen

Berliner Senat ohne klare Haltung zu Enteignungs-Volksentscheid

20.07.2021, 14:53 Uhr | dpa

"Deutsche Wohnen & Co. enteignen" steht auf einer Fahne (Archivbild): In einem Volksentscheid stimmen die Berlinerinnen und Berliner Ende September über die Enteignung großer Wohnungskonzerne ab. (Quelle: IPON/imago images)

Haltung unklar: Der Berliner Senat hat eine Stellungnahme zum Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne beschlossen. Doch selbst die Koalitionspartner sind sich uneins.

Der Berliner Senat positioniert sich erwartungsgemäß nicht klar für oder gegen den Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne am 26. September. Grund sind unterschiedliche Vorstellungen der Koalitionspartner SPD, Linke und Grüne. In einer am Dienstag beschlossenen Stellungnahme unterstützt der Senat zwar grundsätzlich das Anliegen der Initiatoren, den Anteil gemeinwohlorientierter Eigentümer am Wohnungsbestand zu erhöhen.

Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass eine Umsetzung der Ziele des Volksentscheids nur durch ein politisch und juristisch umstrittenes Vergesellschaftungsgesetz erreicht werden könne. Zudem entstünden dem Land Milliardenkosten.

Auf Betreiben eines breiten Mieterbündnisses können die Berlinerinnen und Berliner am Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl auch darüber abstimmen, ob Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen gegen eine Entschädigung enteignet werden sollen. Die Initiatoren glauben, mit Hilfe einer Vergesellschaftung der fraglichen Wohnungen den Mietenanstieg in Berlin stoppen zu können. Sie hatten für ihr Anliegen knapp 350.000 Unterschriften gesammelt.