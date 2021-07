Berlin

Badeunfall in Berlin: Junger Mann weiterhin vermisst

24.07.2021, 09:17 Uhr | dpa

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Freitag wurde am Samstag noch immer nach einem vermissten jungen Mann gesucht. Vermutlich ist er im Schlachtensee in Berlin-Zehlendorf verunglückt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die genauen Hintergründe des Falls waren zunächst unbekannt.

Am selben Tag kam es auch in der Spree in Berlin-Mitte zu einem Badeunfall mit einer jungen Frau und einem jungen Mann. Beide waren ins Wasser gefallen, konnten aber rechtzeitig von Einsatzkräften des DLRG und der Feuerwehr gerettet werden.