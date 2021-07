Berlin

Berlin mit zweithöchster Corona-Inzidenz in Deutschland

27.07.2021, 08:31 Uhr | dpa

Das Coronavirus breitet sich in Berlin weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich in der Stadt 24,8 Menschen je 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut am Dienstag mitteilte. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit weiter. Unter allen Bundesländern verzeichnet Berlin den zweithöchsten Wert nach Hamburg. Bundesweit liegt die Inzidenz bei 14,5.

Innerhalb Berlins ist Friedrichshain-Kreuzberg der Bezirk mit den höchsten Corona-Zahlen. Dort infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen 42,2 Menschen je 100.000 Einwohner. In Treptow-Köpenick waren es 9,8. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich nach den amtlichen Zahlen 181.973 Berlinerinnen und Berliner mit dem Coronavirus infiziert - also knapp jeder 20. in der Stadt.