Unfall in Berlin-Kaulsdorf

Pizzalieferant kracht in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

03.08.2021, 09:47 Uhr | t-online

Zerstörte Pkw am Einsatzort: Bei dem Unfall in Berlin-Kaulsdorf wurden zwei Personen schwer verletzt. (Quelle: Morris Pudwell)

Einsatz für die Berliner Feuerwehr: Ein Mann fuhr mit seinem Lieferwagen auf die falsche Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem anderen Auto.

Am späten Montagabend ist es in Berlin-Kaulsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pizzalieferant geriet mit seinem Pkw in einer leichten Kurve der Kaulsdorfer Straße nach links von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er das Auto einer Frau.

Anschließend fuhr der Pizzalieferant in den Gegenverkehr, wo er wenige Sekunden später frontal in einen Audi krachte. Sowohl die Fahrerin des Audi, als auch der Pizzalieferant mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache ist bislang noch nicht bekannt.