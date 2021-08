An Messe-Gelände ICC

Unfallfahrerin rast in Verteiler – Stromausfall

14.08.2021, 08:43 Uhr | Morris Pudwell, t-online

Totalschaden am BMW: Am Morgen sorgte die rasante SUV-Fahrt einer Frau für einen größeren Stromausfall rund um das Messegelände am ICC Berlin. (Quelle: Pudwell)

Eine Autofahrerin sorgte für einen größeren Stromausfall in Berlin-Charlottenburg: Sie raste in einen Stromverteiler und riss einen Fahnenmast um. Sie kam in ein Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen sorgte die rasante Fahrt einer Fahrerin eines SUV für einen größeren Stromausfall rund um das Messegelände am ICC Berlin. Die Frau war an der Jafféstraße Höhe Harbigstraße, einer Einfahrt zur Messe-Berlin, nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei rammte sie zuerst ein großes Stromverteilerhaus. Der Verteiler aus massivem Beton landete im Zaun zur Messe-Berlin.

Der zerstörte Stromverteiler: Am Morgen sorgte die rasante Fahrt einer Fahrerin eines BMW-SUV für einen größeren Stromausfall rund um das Messegelände am ICC Berlin. (Quelle: Pudwell)



Dort flog noch ein großer Fahnenmast aus der Verankerung und landete in der Einfahrt des Messe-Geländes. Die Fahrerin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.



Fahrerin verletzt, Hunde im Wagen umhergeflogen

Im Fahrzeug befanden sich während des Unfalls auch zwei kleine Hunde. Diese wurden, nach Angaben vor Ort, "wie Schneebälle in dem SUV herumgewirbelt (...)". Die Hunde überstanden den Unfall aber offenbar ohne größere, äußerliche Verletzungen. Sie wurden dem Vater der Fahrerin übergeben, der kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle eintraf.



An dem BMW mit Münchner Kennzeichen entstand ein Totalschaden. Die Netzgesellschaft "Stromnetz Berlin" arbeitete noch in der Nacht daran, den Strom wieder anzuschalten. Die Jafféstraße war in Richtung Heerstraße für mehrere Stunden gesperrt. Anwohner kamen zur Straße und berichteten von ihren Stromausfällen.