"Extinction Rebellion"

Klima-Aktivisten klettern aufs Brandenburger Tor

20.08.2021, 08:37 Uhr | t-online

Aktivisten von "Extinction Rebellion" und anderen Initiativen bei einer Protestaktion am Brandenburger Tor am Montag: Auch am Freitag haben mehrere Menschen den Platz vor dem Berliner Wahrzeichen blockiert. (Quelle: Hohlfeld/imago images)

Mehrere Klimaschutz-Aktivisten sind am Freitagmorgen auf das Brandenburger Tor geklettert. Einige Menschen haben sich zudem an Lastwagen gekettet. Seit mehreren Tagen gibt es in der Hauptstadt Proteste und Blockaden.

Im Rahmen einer Aktionswoche haben Klimaschutz-Aktivisten den Platz am Brandenburger Tor blockiert. Am frühen Morgen kletterten zudem mehrere Personen auf das Brandenburger Tor, nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich vier Menschen auf dem mehr als 20 Meter hohen Wahrzeichen Berlins.

Insgesamt sollen rund 200 Menschen im Umfeld protestieren, mehrere Aktivisten hätten sich zudem an Lastwagen gekettet, so die Sprecherin weiter. Die Polizei sei vor Ort, diese werde "die Aktivisten auf dem Brandenburger Tor herunterbitten". Man werde den Demonstrierenden zudem einen Versammlungsort am Platz des 18. März zuweisen.

Im Rahmen einer Protestwoche haben mehrere Klimaschutz-Gruppierungen, darunter "Extinction Rebellion" und "Ende Gelände" zu Aktionen und Blockaden in Berlin aufgerufen. Bereits am Montag blockierten mehrere Hundert Aktivisten den Platz am Brandenburger Tor, bei einer Aktion im Monbijoupark kam es zudem zu zwei Festnahmen, bei denen nach Angaben der Polizei mehrere Beamte verletzt wurden.