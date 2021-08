Starkes Unwetter

Rettungsschwimmer bergen leblose Frau aus Müggelsee

22.08.2021, 18:24 Uhr | t-online

Großer Müggelsee in Köpenick (Archivbild): Eine Frau schaffte es nicht mehr rechtzeitig zurück ans Ufer. (Quelle: Schöning/imago images)

Am Großen Müggelsee in Berlin-Köpenick hat es eine Frau nicht mehr rechtzeitig ans Ufer geschafft. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kam für die Frau jede Hilfe zu spät.

In Berlin-Köpenick hat die DLRG am Sonntagmittag eine Frau aus dem Müggelsee geborgen. Die Frau sei gerade im See schwimmen gewesen, als ein Unwetter mit Starkregen aufzog. Während ihr Mann die Situation erkannte, alarmierte er gegen 13 Uhr die Rettungskräfte.

Laut "rbb" zogen die Einsatzkräfte die leblose Frau aus dem Wasser und begannen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen – ohne Erfolg. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Ein Sprecher erzählt, dass die Feuerwehr mit 34 Einsatzkräften vor Ort gewesen sei. Während Taucher den See nach weiteren Menschen absuchte, soll auch ein Rettungshubschrauber kurzzeitig im Einsatz gewesen sein.