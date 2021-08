Berlin

Sturz von Balkon: Mann schwer verletzt

23.08.2021, 09:03 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei einem Sturz vom Balkon in Berlin-Schöneberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lagen zunächst keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Der Mann sei am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details zu dem Unfall waren am Montagmorgen noch nicht bekannt.