Berlin

Bundespresseball vom Herbst in den Januar verlegt

26.08.2021, 12:26 Uhr | dpa

Die nächste Ausgabe des Bundespresseballs in Berlin ist für den 21. Januar 2022 geplant. Das Hygienekonzept soll dabei einen entspannten, aber dennoch sicheren Abend möglich machen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. "Unser Ziel ist es, den Charakter des Bundespresseballs, den unsere Gäste so sehr schätzen, auch unter den derzeit schwierigen Bedingungen zu erhalten", erklärten die Geschäftsführer Mathis Feldhoff und Tim Szent-Iványi. Wegen der Corona-Pandemie war der Ball im vergangenen Jahr ausgefallen und war zunächst für diesen Herbst vorgesehen. Wegen der unsicheren Pandemielage wurde er aber verschoben. Schauplatz des traditionellen Treffpunkts von Medien, Politik, Wirtschaft und Prominenz ist wieder das Hotel Adlon Kempinski am Pariser Platz.