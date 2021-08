Newsblog zu Corona-Protesten

Querdenker ziehen trotz Verbots durch Berlin – viele Festnahmen

28.08.2021, 14:17 Uhr | dpa, t-online, tme, EP

Mehrere Demos sorgen zur Stunde für Chaos in der Berliner Innenstadt. Trotz Verbots ziehen Tausende Querdenker durch die Straßen. Rund 2000 Polizisten sind im Einsatz. Ein Überblick über die Lage in der Hauptstadt.

In Berlin kommt es seit dem Mittag immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Querdenkern. Diese hatten sich trotz Verbots an verschiedenen Orten in der Hauptstadt versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Demonstranten zogen zunächst ziellos durch die Straßen. Ein Polizeihubschrauber wurde zur Beobachtung eingesetzt. Weite Teile des Regierungsviertels wurden abgesperrt.

Polizei nimmt Demonstranten fest

Wie der "Tagesspiegel" berichtet, habe es im Stadtbezirk Mitte, wo sich Teile des Protestzuges inzwischen befinden, eine Festnahme gegeben. Bei dem Festgenommenen soll es sich um den augenscheinlichen Anführer des Zuges handeln. Er hatte mit einem Megafon die Route vorgegeben. Bereits zuvor hatte es vereinzelte Festnahmen gegeben. Die Deutsche Presse-Agentur spricht von bisher 36 Festnahmen.

Polizisten halten an einem Polizeiwagen einen Teilnehmer der Demonstration fest, die aus Protest gegen die Corona-Politik veranstaltet wird: Es hat bereits mehrere Festnahmen gegeben. (Quelle: Gateau/dpa)



Protestteilnehmer ohne Maske in Prenzlauer Berg

Nach Angaben eines RBB-Reporters ziehen etwa 700 Personen lautstark durch Prenzlauer Berg. Dabei seien Straßen zeitweise blockiert worden. Keiner der Teilnehmer würde einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Demonstrierende ohne Maske ziehen durch Prenzlauer Berg, hier Ecke Weinbergsweg: Eigentlich war ein Großteil der Proteste wegen erwartbarer Corona-Verstöße verboten worden. (Quelle: t-online)



Demonstranten ziehen durch Friedrichshain

Im Bereich des Volksparks Friedrichshain waren gegen Mittag laut Polizei "mehrere größere Personengruppen" zusammengekommen. Sie würden zum Teil Transparente schwingen und auf der Fahrbahn laufen.

Gefälschte Presseausweise verteilt

Auf dem Charlottenburger Kurfürstendamm hatte es bereits zuvor eine kleinere Versammlung von 20 bis 30 Menschen gegeben, die von der Polizei überprüft wurde. Wie der Journalisten-Verband berichtet, hatte die Gruppe offenbar zuvor "massenweise" gefälschte Presseausweise ausgegeben. Die Hintergründe der Aktion sind noch unklar.

Mehrere Demonstrationen verboten

Die Polizei hatte neun Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen verboten, darunter Kundgebungen der "Initiative Querdenken" auf der Straße des 17. Juni. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 2.000 Beamten und Hubschraubern im Einsatz.



Neben den verbotenen Anti-Corona-Maßnahmen-Demos hatte die Stadt andere Veranstaltungen genehmigt. Wie der RBB berichtet, treffen sich am Nachmittag weitere Gegner der Corona-Maßnahmen zu einem angemeldeten Autokorso am Olympiastadion in Charlottenburg.

Weitere fünf genehmigte Autokorsos wollen sich unter dem Motto "Die Morgen-Infotour" ihren Weg durch die Stadt bahnen. Auch zu einer geplanten Sternfahrt sollen sich Teilnehmer an fünf verschiedenen Orten im Stadtbereich treffen.

"Zug der Liebe" darf stattfinden

Parallel zu den Demonstrationen der Querdenker zieht am Samstag ein Umzug mit 10.000 angemeldeten Teilnehmern durch Berlin. Der Zug soll nach Angaben der Veranstalter nach einer Kundgebung um 14 Uhr am Mauerpark im Prenzlauer Berg starten.

Die Veranstalter möchten den "Zug der Liebe" klar von Events wie der Loveparade oder dem Karneval der Kulturen abgrenzen und mit einer politischen Demonstration ein Zeichen setzen.