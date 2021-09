Berlin

Alba Berlin gewinnt erstes Testspiel gegen Bakken Bears

05.09.2021, 18:56 Uhr | dpa

Alba Berlin hat sein erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison der Basketball-Bundesliga gewonnen. Am Sonntag siegte das junge Berliner Team in Oranienburg gegen den dänischen Serienmeister Bakken Bears mit 84:75 (41:41). Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 19 und Johannes Thiemann mit 16 Punkten. "Es war am Anfang noch etwas holprig, aber am Ende sind wir froh noch gewonnen zu haben", sagte Thiemann beim rbb.

Trainer Israel Gonzalez musste noch auf das verletzte Center-Trio Ben Lammers, Christ Koumadje und Kresimir Nikic verzichten. Zudem wurde Louis Olinde geschont. Alba brauchte ein paar Minuten, um in den Rhythmus zu kommen. Nach den Abgängen der Leistungsträger Niels Giffey, Simone Fontecchio, Jayson Granger und Peyton Siva war dem Team anzumerken, dass es sich erst noch finden muss.

Es gab immer wieder Missverständnisse, Ballverluste und Fehlwürfe. Zudem gab es ohne die großen Spieler einige Probleme unter dem Korb. Dort musste der erst 18-jährige Christoph Tilly aushelfen, zahlte aber das eine oder andere Mal Lehrgeld. Die Dänen wirkten eingespielter und so blieb es lange eine ausgeglichene Partie. Erst in der Schlussphase konnte sich Alba dann entscheidend absetzen.

Am nächsten Wochenende testet der deutsche Meister weiter. Dann treten die Berliner bei den "Paris European Games" an. Weitere Teilnehmer dort sind die Euroleague-Konkurrenten Asvel Villeurbanne, Armani Mailand sowie Gastgeber Paris Basketball. Am 23. September startet Alba mit einem Heimspiel gegen Bonn in die neue Saison.