Überfall auf Geldtransporter: Plädoyers und Urteil erwartet

07.09.2021, 17:43 Uhr | dpa

Im Prozess um einen Raubüberfall auf einen Geldtransporter auf dem Berliner Kurfürstendamm mit einer Beute von rund 650.000 Euro werden heute (9.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Angeklagt vor dem Landgericht der Hauptstadt ist ein 31-Jähriger, der zu einem bekannten arabischstämmigen Clan gehört. Der Mann hatte am ersten Verhandlungstag in der vergangenen Woche seine Beteiligung an der Tat gestanden. Er muss sich wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Der 31-Jährige soll mit vier bislang noch nicht ermittelten Komplizen agiert haben. Vier der Männer hatten laut Anklage am Vormittag des 19. Februar 2021 vor einer Bankfiliale einen Geldtransporter überfallen. Maskiert, als Müllmänner getarnt, unter Vorhalt von Schreckschusspistolen und Einsatz von Reizgas hätten sie zwei Sicherheitsmitarbeiter attackiert. Der fünfte Täter habe den Fluchtwagen gefahren. Eine sichergestellte DNA-Spur führte zur Festnahme des Angeklagten.