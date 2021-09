Berlin

Eisbären Berlin verliert zum DEL-Start 1:4 gegen München

09.09.2021, 21:59 Uhr | dpa

Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dämpfer kassiert. Am Donnerstagabend unterlag der Hauptstadtclub dem EHC Red Bull München in der Arena am Ostbahnhof mit 1:4 (0:0, 1:2, 0:2). Für den Titelverteidiger traf nur Zach Boychuk, während die Gäste ihre Chancen effizienter nutzten.

Vor 6450 Zuschauern, die im Rahmen des geltenden Hygienekonzepts in der Halle dabei sein durften, begannen beide Teams mit viel Einsatz und hohem Tempo, ließen aber lange die letzte Präzision vermissen. Die größte Chance im Auftaktdrittel hatten die Gastgeber: Angreifer Leonhard Pföderl traf aber nach einem Alleingang nur den Pfosten.

So fiel das erste Tor der neuen DEL-Saison erst 56 Sekunden nach der ersten Pause: Boychuk war für die Berliner erfolgreich. Die Gäste glichen aber wenig später durch einen Treffer von Zachary Redmond aus. Noch im zweiten Abschnitt sorgte Yannic Seidenberg für die erstmalige Führung der Münchner, die im Schlussabschnitt Fehler der Hauptstädter konsequent bestraften: Erneut Seidenberg im Powerplay und der frühere Eisbären-Profi Austin Ortega trafen zum letztlich klaren Auswärtssieg des EHC.