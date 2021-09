Berlin

Polizei twittert zehn Stunden lang jeden Notruf

28.09.2021, 05:13 Uhr | dpa

Zehn Stunden lang will die Polizei in Berlin und Brandenburg am 1. Oktober alle eingehenden Notrufe twittern. Beginnen soll die Aktion um 11.00 Uhr, teilte die Polizei mit. Ziel der Kampagne sei unter anderem, die Bevölkerung für den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Notruf zu sensibilisieren. Verschlagwortet werden die Nachrichten unter "#Polizei110".

Die Polizei in Berlin und Brandenburg beteiligt sich damit an einer breit angelegten Aktion. Den Angaben nach nicht mitmachen wollen die Polizeibehörden in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Baden-Württemberg und im Saarland.

Ähnliche Online-Kampagnen gab es bereits mehrfach in der Vergangenheit, etwa unter dem Motto "#24hPolizei" oder "#NoNotruf".