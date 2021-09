Berlin

Einbruch bei schlafender 95-Jähriger: Video-Fahndung

28.09.2021, 18:44 Uhr | dpa

Die Berliner Polizei sucht mit Bildern und Videos nach vier Verdächtigen, die bei einer 95 Jahre alten Seniorin am Kurfürstendamm eingebrochen sein sollen. Die drei Männer und eine Frau sollen demnach am 27. April gegen 23.30 Uhr die Dachgeschosswohnung in Wilmersdorf aufgebrochen und dann durchsucht haben. Einen versteckten Tresor konnten sie nicht aufbrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aber vermutlich stahlen sie Schmuckstücke. Während der Tat habe die pflegebedürftige Frau geschlafen. Die Fahndungsbilder stammen aus einer Überwachungskamera.