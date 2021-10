Berlin

Spandau 04 nach 14:6 gegen Neukölln im Pokal-Final Four

02.10.2021, 17:00 Uhr | dpa

Rekord-Pokalsieger Wasserfreunde Spandau 04 ist mit einem 14:6 (3:2,3:0,2:2,6:2) im Viertelfinale beim Lokalrivalen SG Neukölln ins Final Four des DSV-Pokalwettbewerbs eingezogen. Neukölln hatte mit einem 10:8 gegen die White Sharks Hannover im Freibad Britz die Runde der letzten Acht erreicht und begann das Samstagsduell mit dem Favoriten selbstbewusst: Zweimal legten die Neuköllner Wasserballer im Startviertel vor, erst 55 Sekunden vor Ende des Abschnitts ging das mit jungem und positionell gegenüber der Vorsaison veränderten Kader gestartete 04-Team erstmals in Führung.



Im zweiten Viertel fand der Favorit seinen Rhythmus und hatte mit Dmitri Kholod einen effektiven Vollstrecker. Der Russe war beim letztlich souveränen Erfolg neben Bence Haverkampf mit je drei Treffern bester Spandauer Schütze. Außerdem beteiligten sich Marin Restovic, Kapitän Marko Stamm, Yannek Chiru (je 2) Denis Strelezkij und Neuzugang Dimitrios Nikolaides (je 1) an der Torausbeute des Siegers. Für Neukölln war Niklas Braatz (3) am erfolgreichsten.



Am Samstagabend (18.30 Uhr) ist Außenseiter OSC Potsdam bei Meister Waspo 98 Hannover gefordert. Die beiden weiteren Partien – Würzburg 05 - Ludwigsburg 08 und Krefeld 1972 - ASC Duisburg – finden am kommenden Wochenende statt. Das Final Four wird am 16./17. Oktober in Berlin ausgetragen.