Mordkommission ermittelt

BSR-Mitarbeiter finden Leiche am Alexanderplatz

08.10.2021, 10:14 Uhr | t-online, ASS, dpa

Blick auf den Tatort am Berliner Fernsehturm: Eine Mordkommission ermittelt in der Hauptstadt. (Quelle: t-online)

Polizeieinsatz am Alexanderplatz in Berlin: Am Fernsehturm ist eine tote Person entdeckt worden. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus.

Aufregung am Freitagmorgen: Am Alexanderplatz in Berlin haben Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung (BSR) eine tote Person gefunden worden. Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von t-online. Demnach könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die "B.Z." und die "Berliner Zeitung" berichten, soll es sich bei der Person um eine Frau handeln. Sie soll an den Wassertreppen unter dem Berliner Fernsehturm in einer großen Blutlache gelegen haben.



Tatort in Berlin abgesperrt

Nach den Medienberichten sei die Polizei aufgrund der Auffindesituation schnell von einem Tötungsdelikt statt von einem Unfall oder Suizid ausgegangen. Laut "Berliner Zeitung" soll die Leiche massivste Kopfverletzungen aufgewiesen haben. Eine Obduktion solle nun klären, woher diese Verletzungen stammen und ob sie die Todesursache sind.

Unklar sei demnach auch, ob ein Sexualdelikt vorliegt. Der Leichnam soll nach Informationen der "Berliner Zeitung" jedoch bekleidet gewesen sein. Der Tatort in der Nähe des Roten Rathauses war am Morgen weiträumig abgesperrt.