Berlin

Bus fährt Fußgängerin in Lichtenrade an

11.10.2021, 11:40 Uhr | dpa

Eine 43-jährige Frau ist in Berlin-Lichtenrade an einer Fußgängerampel von einem Linienbus angefahren worden. Er überrollte dabei ihren Fuß, sodass sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 61-jährige Busfahrer erlitt bei dem Unfall am Sonntagabend einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik. Die Fußgängerin wollte nach bisherigen Erkenntnissen den Mariendorfer Damm bei Grün überqueren, als der Bus von der Marienfelder Chaussee einbog und sie erfasste.