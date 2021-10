Berlin

Verdi: Abschluss im Einzelhandel steht

19.10.2021, 16:23 Uhr | dpa

Nach vier Verhandlungsrunden und mehreren Warnstreiks gibt es für die rund 219.000 Beschäftigten im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg laut Gewerkschaft nun einen Tarifabschluss. Beide Seiten seien am Dienstag in Berlin zu einer Einigung gelangt, teilte Verdi mit. Demnach erhalten die Beschäftigten künftig insgesamt 4,7 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Drei Prozent mehr erhalten zunächst die Verkäuferinnen und Verkäufer ab November dieses Jahres. Höher eingruppierte Beschäftigte bekommen einen Festbetrag von 80 Euro. Ab Juli 2022 erhalten alle Beschäftigten dann weitere 1,7 Prozent.

Mehrfach hatte Verdi die Beschäftigten in den vergangenen Monaten zu Warnstreiks aufgerufen. Filialen wurden deswegen aber nicht geschlossen. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zum Abschluss.