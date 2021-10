Verkehrschaos droht

Frankfurter Allee nach Wasserrohrbruch gesperrt

20.10.2021, 09:50 Uhr | t-online

Die Straßensperrung in der Frankfurter Allee: Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. (Quelle: t-online)

In Berlin müssen sich Autofahrer auf Verkehrseinschränkungen und Stau einstellen. In der Frankfurter Allee hat es einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Straße sollte weiträumig umfahren werden.

In Berlin ist die Frankfurter Allee bis auf Weiteres stadtauswärts zwischen Gürtelstraße/Möllendorffstraße und Alfredstraße gesperrt. Grund für die Sperrung ist ein Wasserrohrbruch in der Nacht zu Mittwoch, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter mitteilte.

Wie die "B.Z." berichtet, haben die Wasserwerke das Wasser abgestellt und wollen im Laufe des Vormittags mit den Arbeiten an der Havariestelle beginnen.

Die Einschränkungen werden voraussichtlich länger dauern. Die VIZ rät Autofahrern deshalb, die Frankfurter Allee weiträumig zu umfahren. Gerade im Berufsverkehr kann es zu Verkehrschaos kommen.