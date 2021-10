Luxemburg

Aroundtown will TLG Immobilien von der Börse nehmen

20.10.2021, 20:19 Uhr | dpa

Der Immobilienkonzern Aroundtown will seine deutsche Tochter TLG Immobilien von der Börse nehmen. Dazu wolle Aroundtown den restlichen Aktionären anbieten, ihre TLG-Anteile zum Stückpreis von 31,67 Euro zu übernehmen, teilten beide Unternehmen am Mittwochabend in Luxemburg und Berlin mit. Aroundtown hält knapp 80 Prozent der TLG-Aktien. Inzwischen befänden sich aber nur noch rund vier Prozent der Aktien im Streubesitz, schrieb TLG. Daher sei der Abschied von der Börse im Interesse des Unternehmens. Aus diesem Grund habe TLG jetzt mit Zustimmung des Aufsichtsrats mit Aroundtown eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen.