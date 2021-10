Berlin

Cigercy fehlt: Viktoria will "Erfolgserlebnisse produzieren"

29.10.2021, 11:48 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Fußball-Drittligist Viktoria Berlin stärkt nach fünf sieglosen Ligaspielen die Stürmer. "Wir haben ganz viele Abschlüsse in der Woche geübt, denn in den letzten fünf Spielen haben nur Abwehrspieler unsere Tore erzielt. Wenn man überlegt, was wir alles haben liegen lassen in diesen Spielen", sagte Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato vor dem Spiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund am Samstag im Jahn-Sportpark (14.00 Uhr/Magentasport): "Deshalb lag der Schwerpunkt in dieser Woche darauf, Erfolgserlebnisse für die Stürmer zu produzieren."

Allerdings muss der 43-jährige Deutsch-Italiener gegen die Westfalen erneut auf seinen Topscorer Tolcay Cigercy verzichten, der weiterhin mit Problemen an der Leiste aussetzen muss. "Wir hatten gehofft, dass er am Donnerstag ein Teil des Mannschaftstrainings mitmachen könne, aber wir wollen kein Risiko eingehen", sagte Muzzicato.

Auch Pasqual Verkamp wird gegen den BVB geschont, da bei dem Stürmer erneut Probleme am Fuß auftraten, weswegen der Neuzugang von Carl Zeiss Jena bereits die ersten Spiele verpasst hatte. Bei Alexander Hahn stehen die Einsatzchancen laut Muzzicato "bei 50:50".

Wieder dabei ist Philip Sprint, der aufgrund eines grippalen Infekts bei der 0:1-Niederlage bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg am vergangenen Spieltag nicht im Kader stand. Allerdings muss der von Muzzicato vor der Saison als Nummer eins ausgerufene Torhüter auch weiterhin die Bank drücken, da der eigentliche Vertreter Julian Krahl nach seinen glänzenden Leistungen in den letzten Spielen laut dem Trainer auch für die kommenden Partien eingeplant ist: "Es ist mein Ding, Julian jetzt drin zu lassen, denn es gibt keinen Grund zu wechseln."