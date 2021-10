Vorfall in Neukölln

Polizei nimmt Fahrer von Kokstaxi fest

30.10.2021, 12:26 Uhr | t-online

In Berlin-Neukölln haben Beamte einen Smart verfolgt. Der Fahrer machte mit seiner Nervosität auf sich aufmerksam und konnte wenige Minuten später als ein mutmaßlicher Drogenkurier enttarnt werden.

Am Freitagabend haben Zivilpolizisten in Berlin einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Gegen 21.15 Uhr war der 23-jährige Mann im Bezirk Neukölln unterwegs gewesen und offenbar in ein Geschäft verwickelt.

An der Kreuzung Gneisenaustraße Ecke Zossener Straße fuhr der Mann in seinem Smart. Beamte hätten ihn dabei beobachtet, wie er an einer roten Ampel hielt. Laut der Polizei sei der Fahrer "extrem nervös" gewesen, sodass die Beamten ihn verfolgten.



Der Smartfahrer soll dann weiter in Richtung Columbiadamm gefahren sein. In Höhe der Schillerpromenade kam er in zweiter Reihe zum Stehen. Bei den Beamten kam die Vermutung auf, es könne sich um ein Kokstaxi handeln und so riefen sie Unterstützung.

Kokstaxi in Berlin: Kunde verrät Smartfahrer

Der Mann fuhr weiter zur Hasenheide Ecke Hermannstraße und wartete erneut. Plötzlich verließ der Beifahrer den Wagen. Während der Smart weiterfuhr, wurde der Mitfahrer von den Beamten angehalten und befragt. Der 27-Jährige hätte zugegeben, er habe soeben in dem Fahrzeug Drogen gekauft.



Der Smart habe in der Selchower Straße erneut angehalten. Beamten nahmen den Fahrer kurze Zeit später fest. Das Fahrzeug wurde untersucht: Bargeld sowie diverse augenscheinliche Drogensubstanzen konnten gefunden und beschlagnahmt werden.

Auch die Wohnung des Fahrers wurde durchsucht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und konnte wenig später gehen. Die Polizei ermittelt.