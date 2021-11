Fäkal-Bakterien entdeckt

BER warnt Passagiere vor eigenem Trinkwasser

02.11.2021, 12:53 Uhr | pb, t-online

Passagiere am Berliner Flughafen (Archivfoto): Der Airport warnt Reisende derzeit vor seinem Trinkwasser. (Quelle: Joko/imago images)

Der Berliner Flughafen hat Keime im Trinkwasser der Anlage festgestellt. Nun warnen die Verantwortlichen Passagiere vor dem Wasser – das Problem könnte noch Tage andauern.

Der Berliner Flughafen BER hat mal wieder ein Problem. Im Trinkwasser des Airports südlich der Hauptstadt sind bei einer planmäßigen Probeuntersuchung Fäkalbakterien an mehreren Stellen gefunden worden. Eine Flughafensprecherin bestätigte t-online, dass die Bakterien bei einer Untersuchung am Montag entdeckt worden seien. Die Keime können Magen-Darm-Erkrankungen etwa mit Durchfall oder Erbrechen auslösen

Betroffen seien unter anderem der Terminal 1, ein neugebautes Gebäude der Bundespolizei sowie das Regierungsterminal. Der Grund für die Verunreinigung des Trinkwassers war zunächst nicht klar.



Ein Auftreten der coliformen Bakterien ist ein Anzeichen für eine Verunreinigung des Trinkwassers. Die Bakterien vermehren sich fast ausschließlich im Darm des Menschen, daher gelten sie auch als Indikator für eine starke fäkale Verseuchung von Wasser.



Flughafen in Berlin: Trinkwasser verunreinigt

Laut Umweltbundesamt sind für ihre Verbreitung jedoch auch andere Ursachen möglich. Die Fäkalbakterien können Infektionen auslösen. Treten die Bakterien im Wasser einmal auf, müssen sie getötet werden – etwa durch den starken Einsatz von Chlor.



Derzeit würden am Flughafen alle Leitungen durchspült, erklärte die Sprecherin am Dienstag. Auch das Gesundheitsamt der Stadt Berlin und der Trinkwasseranbieter des Flughafens seien bereits informiert. Der Flughafen informierte Passagiere am Dienstag über Lautsprecherdurchsagen, das Wasser im Airport nicht zu trinken. Wann das Problem behoben ist, ist noch unklar. Die Arbeiten dürften noch Tage andauern.