Massives Trümmerfeld

Geisterfahrer-Unfall auf der A10 – Fahrer schwer verletzt

05.11.2021, 08:33 Uhr | dpa, pb, t-online

Crash auf der A10 am Freitag: Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt, kam ins Krankenhaus. (Quelle: Morris Pudwell)

In Brandenburg ist es in der Nacht zu einem schweren Geisterfahrer-Unfall gekommen. Eine Person musste ins Krankenhaus, die Autobahn soll noch Stunden gesperrt sein.

Auf dem westlichen Berliner Ring zwischen Werder und Großkreuz ist in der Nacht zu Freitag der Fahrer eines Wagens schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Kleintransporters kurz vor Mitternacht in der falschen Richtung auf die Autobahn in Brandenburg auf.

Dort kollidierte der Geisterfahrer dann mit einem entgegenkommenden Lastwagen, in dem zwei Personen saßen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, der schwer verletzte Fahrer des Kleintransporters musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A10: Einsatzkräfte untersuchten die Unfallfahrzeuge in der Nacht. (Quelle: Morris Pudwell)

Berlin: Autobahn in beide Richtungen gesperrt

Einem Großaufgebot der Rettungsdienste gelang es, mit schwerem technischen Gerät den Fahrer aus seinem Transporter zu befreien. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Autobahn Richtung Norden ist wegen des massiven Trümmerfelds an der Unfallstelle nach Schätzung der Polizei bis in den frühen Morgen hinein in beide Richtungen gesperrt.