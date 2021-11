Gebäude evakuiert

Erneut Feuer in Kaufhaus am Alexanderplatz

08.11.2021, 18:26 Uhr | dpa, t-online, LKA

Ein Blaulicht auf einem Berliner Feuerwehrwagen (Symbolbild): Am Alex hat es abermals gebrannt. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Schock beim Shopping: Galeria Kaufhof am Alex in Berlin musste wegen eines Brandes evakuiert werden. Schon vor einer Woche hatte es dort ein Feuer gegeben.

Gut eine Woche nach einem Feuer in einem Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz hat es dort erneut gebrannt. Wie die Feuerwehr am frühen Montagabend mitteilte, wurde das Gebäude evakuiert. Im Keller des Kaufhof-Warenhauses habe nach ersten Erkenntnissen Kleidung gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen seien offensichtlich nicht verletzt. Weitere Details konnte er zunächst nicht nennen.

Auf Twitter meldete die Feuerwehr, es habe "ein halber Kubikmeter Textilien im Keller" gebrannt. Man sei mit rund 60 Kräften vor Ort gewesen.

Bereits am 30. Oktober musste das Gebäude wegen eines Feuers evakuiert werden. Damals waren drei Menschen verletzt worden. Die Polizei nahm einen 26-Jährigen fest. Er soll im vierten Stock des Warenhauses Gegenstände angezündet haben. Aufgrund einer entsprechenden Erkrankung wurde er laut Polizei in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.