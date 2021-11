Berlin

Koalitionsverhandlungen am Mittwoch: Es geht um Wirtschaft

10.11.2021, 02:46 Uhr | dpa

Berliner Abgeordnete nehmen an einer Plenarsitzung teil. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

SPD, Grüne und Linke in Berlin setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Bei dem zweiten Treffen der Hauptverhandler in dieser Woche soll es um die Themenbereiche Wirtschaft und Arbeit gehen. Das vorige Treffen der sogenannten Dachgruppe am Montag unter anderem zu Kultur und Sport zog sich rund elfeinhalb Stunden hin. Die ursprünglich nach dem Ende geplanten Statements aus dem Kreis der Chefverhandler und -verhandlerinnen wurden abgesagt.

Die Dachgruppe entscheidet darüber, was schließlich in den Koalitionsvertrag einfließt. Auch für Mittwoch haben die Parteien Verhandlungen ohne festen Zeitpunkt für das Ende angekündigt.

Besprochen werden sollen eine Reihe von Wirtschaftsthemen vom Berlin-Tourismus bis zum Messegeschäft. Die Vorarbeiten haben die Fachpolitiker geliefert. Insgesamt gibt es 16 Facharbeitsgruppen mit Mitgliedern aus den 3 Parteien, die seit 2016 in Berlin zusammen regieren und nun eine neue Koalition bilden wollen.

Das nächste Dachgruppen-Treffen ist für Freitag geplant. Weitere drei Treffen soll es dann in der Woche darauf geben. Der Koalitionsvertrag soll nach dem Zeitplan der drei Parteien bis zum 24. November stehen. Klappt das, könnte sich SPD-Landeschefin Franziska Giffey noch vor Weihnachten zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen.