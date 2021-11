Kreuzung gesperrt

Mann bei Motorradunfall in Neukölln schwer verletzt

22.11.2021, 07:48 Uhr | pb, t-online

Erstversorgung in Neukölln: Der schwer verletzte Mann musste in ein Krankenhaus. (Quelle: Morris Pudwell)

Schwerer Unfall in Neukölln am Sonntagabend: Ein Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt, der Mann musste ins Krankenhaus.

In Berlin ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer in Neukölln schwer verletzt worden. Der Mann kollidierte am Landwehrkanal auf der Höhe der Treptower Straße mit einem Pkw. Der Fahrer schlug in den hinteren Bereich des Kleinwagens ein. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, löste sich der Helm des Unfallfahrers und flog durch die Luft.

Auf Fotos ist der Helm des Mannes mehrere Meter vom Unfallort entfernt liegend zu sehen. Der Verunglückte wurde von Rettungskräften zunächst an der Kreuzung versorgt, später kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Treptower Straße war zwischen Werrastraße und Harzer Straße am Abend kurzzeitig gesperrt.