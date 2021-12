110 und 112 waren betroffen

Störung bei Notrufnummern der Polizei und Feuerwehr behoben

02.12.2021, 00:55 Uhr | t-online, aj

In Berlin sind in der Nacht auf Donnerstag die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen. Das teilte die Polizei mit. Mittlerweile ist der Fehler behoben.

Polizei und Feuerwehr waren in der Nacht auf Donnerstag für eine kurze Zeit telefonisch nicht zu erreichen. Das teilte die Polizei Berlin kurz nach Mitternacht auf ihrem Twitter-Account mit. "Bitte wenden Sie sich in Notfällen unbedingt direkt an Ihre Wachen in der Nähe", hieß es.

Etwa 40 Minuten später kam dann die Entwarnung: "Die Notrufnummern 110 und 112 sind nach Angabe des Netzbetreibers ab sofort wieder erreichbar." Ein genauer Grund für den Ausfall wurde jedoch nicht genannt. Offenbar handelte es sich um eine erneute Störung bei der Telekom.

Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: In den vergangenen Monaten gab es mehrfach technische Störungen im Telekom-Netz. Erst Anfang November waren die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg nicht erreichbar gewesen. Ende September hatte es eine bundesweite Störung der Notrufnummern gegeben.

Bürger, die von einem Ausfall der Notrufnummern betroffen sind, sollten sich zunächst in den Medien, etwa dem Lokalradio, über Alternativen informieren. Dazu rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Außerdem sind aktuelle Informationen und Hinweise zu Gefahrensituationen im Internet auf der Website warnung.bund.de zu finden.