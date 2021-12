Berlin

Kutschaty: "Wir wollen NRW wieder rot regieren"

11.12.2021, 15:59 Uhr | dpa

Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty hat sich zuversichtlich gezeigt, dass seine Partei die vier Landtagswahlen im kommenden Jahr gewinnt. "Wir wollen NRW wieder rot regieren", sagte der SPD-Spitzenkandidat für die Wahl in Nordrhein-Westfalen im Mai am Samstag auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin. Auch die Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger äußerte sich mit Blick auf die Wahl in ihrem Bundesland optimistisch. Sie will im März im Saarland gewinnen. Zudem will der ehemalige Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller im Mai als Sieger aus der Wahl in Schleswig-Holstein hervorgehen. In allen drei Bundesländern sollten die CDU-Ministerpräsidenten abgelöst werden, so Kutschaty.

Außerdem kämpft in Niedersachsen Regierungschef Stephan Weil im Oktober um seines Wiederwahl. Kutschaty und Rehlinger haben sich auf dem SPD-Parteitag als stellvertretende Vorsitzende beworben.