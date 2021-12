Weihnachtlicher Weltrekord

Mit Broschen im Guinness-Buch: Größte Sammlung der Welt in Berlin

15.12.2021, 12:10 Uhr | dpa, t-online

Glocken, Mistelzweige und sehr, sehr viele Tannenbäume: Mit seiner Sammlung von mehreren Tausend Weihnachtsbroschen hat es ein in Berlin lebender Brite ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

Jeder könne Broschen sammeln, so der 68-jährige Adam Wide aus dem englischen Hastings, der seine Leidenschaft selbst als "Obsession" bezeichnet. "Man kann einfach anfangen, so wie ich, eine kleine Brosche in Kopenhagen zu kaufen, und ehe man sich versieht, hat man auf einmal 8000."

Seit 1984 sind in Wides Sammlung 7.929 Broschen in allen möglichen Formen und Farben zusammengekommen – mit einem Wert von geschätzten 350.000 Pfund (mehr als 410.760 Euro), da auch einige wertvolle Exemplare mit Diamanten dabei sind.



Adam Wide als Weihnachtsmann mit seinen Broschen: Seine Sammlung ist über 400.000 Euro wert. (Quelle: Smallfish Productions/Guinness W/PA Media/dpa)



Wide habe eine "ansteckende Leidenschaft für Weihnachten", sagte Craig Glenday, der Chefredakteur der Guinness World Records. Wide habe sich in seinem Zuhause sein ganz eigenes "Rekorde brechendes Winterwunderland" aufgebaut.