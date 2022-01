Berlin

Mehrere Autobrände in der Nacht in Berlin

02.01.2022, 09:05 Uhr | dpa

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Autobrände gelöscht. Im Ortsteil Charlottenburg brannten sieben Autos in der Delpzeile, sagte ein Sprecher der Leitstelle. Zwei davon standen in Vollbrand. Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte in die Simmelstraße in Reinickendorf alarmiert. Hier brannte kurz vor Mitternacht ein Auto in voller Ausdehnung.

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr nach Angaben des Sprechers in den Cosmarweg in Staaken im Berliner Westen und in die Hannemannstraße im Ortsteil Britz aus. Dort brannte jeweils ein Auto. Weitere Details zu den Einsätzen waren zunächst nicht bekannt.

In den vergangenen Monaten haben in Berlin immer wieder Autos gebrannt. Die Polizei geht in vielen dieser Fälle von Brandstiftung aus.