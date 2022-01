Stundenlange Sperrung

Mehrere Verletzte nach Karambolage auf A100

04.01.2022, 12:09 Uhr | t-online, ASS

Auf der Berliner Stadtautobahn hat ein 44-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. Zeugenaussagen zufolge könnte der Mann einen epileptischen Anfall erlitten haben.

Ein 44 Jahre alter Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Berliner Stadtautobahn A100 einen folgenschweren Unfall verursacht. Mehrere Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden über Stunden gesperrt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zeugenaussagen nach soll der 44-Jährige gegen 17 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen der A100 in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. Hinter der Ausfahrt des Britzer Tunnels habe er dann die Kontrolle über seinen Opel verloren und die rechte Leitplanke gestreift. Anschließend soll er auf dem mittleren Fahrstreifen ungebremst in den vorausfahrenden Pkw einer 52-Jährigen gefahren sein.



A100 in Berlin: Löste epileptischer Anfall den Unfall aus?

Im weiteren Verlauf soll der Wagen des 44-Jährigen erst gegen einen Reisebus gekracht und dann mit noch immer ungebremster Geschwindigkeit in einen weiteres Fahrzeug einer 27-Jährigen gefahren sein. Erst als sich durch die Wucht des Aufpralls die Motorhaube des Opels öffnete, habe der Fahrer gebremst und sei schließlich vor dem Reisebus zum Stehen gekommen.

Ein völlig demolierter Unfallwagen: Über Stunden war die A100 gesperrt worden. (Quelle: Morris Pudwell)



Der 44-Jährige sowie die beiden Frauen wurden nach Polizeiangaben teils schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Für die Unfallaufnahme musste die A100 in Richtung Süden bis etwa 1.45 Uhr gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Unfalls. Nach Angaben von Zeugen vor Ort könnte ein epileptischer Anfall des Mannes der Auslöser gewesen sein. Derzeit werde jedoch noch geprüft, ob der Unfallfahrer gesundheitliche Probleme gehabt haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin der "Berliner Zeitung".