Berlin

Corona bei van Drongelen? Becker verlässt Quarantäne

12.01.2022, 20:11 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin kann am Samstag gegen die TSG Hoffenheim möglicherweise wieder auf Sheraldo Becker zurückgreifen, muss aber voraussichtlich auf Rick van Drongelen verzichten. Während Angreifer Becker seine Corona-Quarantäne am Mittwoch verlassen konnte, besteht bei Verteidiger van Drongelen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Wie Manager Oliver Ruhnert dem "Kicker" erklärte, fiel bei van Drongelen am Mittwoch ein Schnelltest positiv aus. Das Ergebnis des PCR-Tests stand zunächst noch aus, möglicherweise liegt dieses erst am Donnerstag vor. "Er ist wahrscheinlich positiv. Wir müssen aber erst noch abwarten, ob es tatsächlich so ist. Das Ergebnis haben wir noch nicht", sagte Ruhnert.