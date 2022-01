Polizeieinsatz in Berlin

Mann zeigt Hitlergruß und ruft Naziparolen auf Baukran

16.01.2022, 12:25 Uhr | t-online

Ein Wagen der Berliner Polizei in Friedrichshain (Archivbild): Zwei Streifenpolizisten fanden sich in einem wohl unerwarteten Einsatz wieder. (Quelle: Eibner/imago images)

Kurioser Einsatz in Berlin: Ein mutmaßlicher Nationalsozialist war auf einen Kran geklettert und weigerte sich, herunterzukommen. Die Aktion verlangte auch der Polizei eine abendliche Kletter-Partie ab.

Am Samstagabend entdeckten Streifenbeamte in Friedrichshain einen Mann auf einem Kran. Wie die Polizei Berlin am Sonntagmorgen mitteilt, erwiderte er die Aufforderungen der Einsatzkräfte, wieder herunterzuklettern, mit Beleidigungen und Hitlergrüßen.

Ihnen blieb so nichts anderes übrig, als selbst hochzuklettern. Auf einem Zwischenpodest konnten die Polizeibeamten den 37-Jährigen dann – unter einer weiteren nationalsozialistischen Parole – überwältigen. Er folgte den Polizisten schließlich doch nach unten und ergab sich seiner Festnahme.



Festnahme in Berlin: Mann schweigt zu Vorwürfen

Zu den Tatvorwürfen schwieg der mutmaßliche Nationalsozialist. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruches, des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Nach einem Polizeigewahrsam mit Blutabnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung kam er am frühen Sonntagmorgen wieder auf freien Fuß.