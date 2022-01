Berlin

Kleinere Demos angemeldet: Verkehrsbehinderungen erwartet

22.01.2022, 12:01 Uhr | dpa

Wegen verschiedener Demonstrationen müssen sich die Menschen in Berlin am Samstag mancherorts auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Vor allem in Berlin-Mitte könne es tagsüber zu Einschränkungen auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr kommen, sagte ein Polizeisprecher. Hauptsächlich am Nachmittag sind im Stadtgebiet mehrere Kundgebungen, Aufzüge und Autokorsos mit Teilnehmerzahlen im zweistelligen und niedrigen dreistelligen Bereich angemeldet.