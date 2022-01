Berlin

Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Friedrichshain

27.01.2022, 06:26 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Friedrichshain sind drei Personen verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Revaler Straße aus, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.