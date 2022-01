Berlin

Eastside zu Gast bei Kolbermoor: "Ersten Platz sichern"

28.01.2022, 15:17 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside starten am Sonntag beim SV DJK Kolbermoor (13.00 Uhr) gegen den vor drei Wochen gekürten Pokalsieger aus Oberbayern in die Rückrunde der 1. Bundesliga. Der "Klassiker" hat durch den überraschenden Pokal-Triumph des Teams aus Oberbayern neue Spannung gewonnen. Eastside war im Halbfinale gegen Langstadt ausgeschieden.

Eastside geht als Liga-Spitzenreiter (13:1 Punte) in die Partie, Kolbermoor ist nur Fünfter des Rankings (7:9). Bei Kolbermoor fehlt die im Pokal eingesetzte Ex-Berlinerin Georgina Pota, für Eastside spielt erstmals die Rückrunden-Neuverpflichtung Cheng Tsien-Tzu (Taiwan). Manager Andreas Hain kündigte an: "Wir wollen möglichst schnell den ersten Platz in der Tabelle sichern und werden dementsprechend mit einem starken Team antreten."

Nach der Hauptrunde erreichen die beiden Top-Teams im Ranking das Halbfinale, ihre Gegner werden zwischen den Vereinen der Plätze 3-6 ermittelt. Die Hinpartie in der ersten Halbserie hatte Eastside in Berlin mit 6:1 gewonnen.