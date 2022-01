Berlin

Inzidenz im Saarland steigt weiter: 1858 neue Infektionen

29.01.2022, 10:17 Uhr | dpa

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Inzidenz der registrierten Corona-Neuinfektionen im Saarland steigt nach dem Sprung über die 1000er-Marke weiter an. Am Samstag verzeichnete das Robert Koch-Institut (RKI) 1111,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag war eine Sieben-Tages-Inzidenz von 1064,7 gemeldet worden. Binnen eines Tages wurden 1858 neue Corona-Infektionen registriert, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 03.48 Uhr).

Ein weiterer Mensch starb im Saarland an oder mit dem Coronavirus. Insgesamt liegt die Zahl der Toten damit bei 1326. Seit Beginn der Pandemie gab es den Angaben zufolge 100.435 bestätigte Corona-Infektionen.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von Samstag (Stand: 09.05 Uhr) 31 erwachsene Covid-19-Patienten - zehn von ihnen mussten beatmet wurden.