Berlin

Leiche in Wohnung entdeckt: Mordkommission ermittelt

01.02.2022, 15:36 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Leiche in einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf untersucht eine Mordkommission den Fall. Nach Angaben eines Polizeisprechers überprüften Ermittler am Dienstag den Fundort und sicherten Spuren. Zuvor hatte die "B-Z." berichtet. Es sei noch unklar, ob von einem Verbrechen ausgegangen werden müssen, sagte der Polizeisprecher.

Nach dem "B.Z."-Bericht war die Feuerwehr am Morgen unter dem Stichwort "Unglücksfall in Wohnung" der Wohnung in Hellersdorf gerufen worden. Die Einsatzkräfte hätten dort eine leblose Person gefunden. Ein Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können.