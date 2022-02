Bürgeramt bleibt geschlossen

Unbekannte sprengen Tresor im Rathaus Reinickendorf

07.02.2022, 12:32 Uhr | t-online

Blick auf das Rathaus Reinickendorf am Eichborndamm (Archivbild): Hier kam es am Montagmorgen zu einem Einbruch. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Unbekannte Täter sind in Berlin in das Reinickendorfer Rathaus eingebrochen und haben Geld aus einem Tresor erbeutet. Die Polizei ermittelt. Wegen des Einsatzes kommt es im Bürgeramt zu Einschränkungen.

Im Berliner Bezirk Reinickendorf bleibt das Bürgeramt im Rathaus am Montag wegen eines Polizeieinsatzes geschlossen. Bürgerinnen und Bürger, die hier eigentlich einen Termin gehabt hätten, würden kurzfristig über Alternativen informiert, teilte das Bezirksamt am Montag mit. Generell sei der Betrieb im Rathaus stark eingeschränkt.

Grund für die Einschränkungen ist ein Einbruch in das Rathaus am frühen Montagmorgen. Wie die Polizei mitteilte, waren Unbekannte gegen 4.45 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude am Eichborndamm gelangt und hatten dort einen Tresor, in dem Geld lag, gesprengt. Sie konnten mit der Beute unerkannt fliehen.

Mit Unterstützung der Kriminaltechnik würden im Rathaus nun Spuren gesichert, erklärte die Polizei weiter. Die Ermittlung führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.