Nach Plauderei mit Clanchef

Disziplinarverfahren gegen Tiktok-Polizisten

09.02.2022, 15:45 Uhr | t-online, mtt

Der Clanboss und der Polizist: Abou-Chaker und "Officer Denny" haben via TikTok vor großem Publikum miteinander gesprochen. (Quelle: Screenshot TikTok)

"Officer Denny" sammelt bei Tiktok Millionen Likes für launige Clips in Uniform. Doch nach einem gemeinsamen Video mit Clanchef Arafat Abou-Chaker hat er jetzt ein Problem.

Ein Berliner Polizist hat auf der Social-Media-Plattform Tiktok mit Clangröße Arafat Abou-Chaker geplaudert. Nun schlägt das Gespräch Wellen: Der Beamte muss sich einem Disziplinarverfahren stellen.

"Officer Denny" ist auf der Social-Media-Plattform eine kleine Berühmtheit, hat 178.000 Follower und lädt regelmäßig Clips hoch, in denen er sich unter anderem in Uniform präsentiert und Einblicke in den Polizeialltag gibt – meist witzig, manchmal aber auch nachdenklich.

Berliner Polizist duzt sich mit Clan-Oberhaupt

Nun hat er sich mit Arafat Abou-Chaker zu einem Livevideo getroffen. Tausende Menschen sahen zu, wie die beiden sich duzten, "Officer Denny" über Rassismusvorwürfe gegen Polizisten sprach und Abou-Chaker über sein Verhältnis zu Rapper Bushido.

Insbesondere der letzte Punkt birgt Brisanz: Denn Abou-Chaker steht derzeit in Berlin vor Gericht, weil er seinen ehemaligen Geschäftspartner Bushido 2018 eingesperrt, beschimpft, bedroht und verletzt haben soll. Der Prozess, der sich im Wesentlichen auf Bushidos Aussagen stützt, zieht sich seit Sommer 2020.

"Officer Denny" verteidigt sich: Habe mit Abou-Chaker nichts zu tun

Aber auch sonst ist Arafat Abou-Chaker eine schillernde Figur in der Berliner Unterwelt. Er gilt als ein Oberhaupt des Abou-Chaker-Clans, zahlreiche Familienmitglieder werden der organisierten Kriminalität zugerechnet. Die Liste der von Clanangehörigen verübten Verbrechen ist lang: Auf ihr finden sich spektakuläre Raubüberfälle wie der Pokerraub im Berliner Grand Hyatt Hotel, Immobilienbetrug und Körperverletzung. Es geht um Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Zuhälterei. Kommentarsektion bei TikTok: "Officer Denny" verteidigt sich für das Gespräch mit Abou-Chaker. (Quelle: Screenshot TikTok)

Entsprechend groß war bei vielen die Verwunderung, dass "Officer Denny" und Arafat Abou-Chaker so nett miteinander umgingen. "Es geht um einen Fall, mit dem ich gar nichts zu tun habe", verteidigte sich hinterher "Officer Denny". Er habe als Tiktoker mit Abou-Chaker gesprochen, nicht als "die Polizei".

Das allerdings sieht die Polizei Berlin ein bisschen anders. Den Beamten sei das Video bekannt, sagte ein Sprecher am Mittwoch t-online. Die Aufnahme sei der zuständigen Disziplinarstelle zur rechtlichen Prüfung weitergeleitet worden. Begründung: "Polizistinnen oder Polizisten, ob sie nun mit Ermittlungen in einem bestimmten Fall betraut sind oder nicht, sollten nicht mit Verfahrensbeteiligten sprechen". Ansonsten sei der rechtsstaatliche Ablauf eines Ermittlungsverfahrens gefährdet.

"Officer Denny" selbst betonte auf Anfrage von t-online noch einmal, er habe in dem Gespräch keine Behörde repräsentiert, sondern sei als Privatperson aufgetreten.