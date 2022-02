Berlin

IHK: Wieder mehr Ausbildungsverträge in Berlin

16.02.2022, 11:53 Uhr | dpa

Für Ausbildungssuchende gibt es in Berlin nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) wieder mehr Lehrstellen. Der Abwärtstrend in der Pandemie ist möglicherweise gestoppt, wie die Kammer am Mittwoch mitteilte. Ende Dezember seien 6883 neue Ausbildungsverträge eingetragen gewesen. Das sei ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zu 2020.

IHK-Geschäftsführer Jörg Nolte zeigte sich zwar mit dem Plus zufrieden. Den Betrieben machten allerdings die Pandemie-Auswirkungen und das Konjunkturklima zu schaffen. "Der Weg zurück zum Vorkrisen-Niveau - und im besten Fall darüber hinaus - ist also noch lang", sagte Nolte.