Berlin

Reifen von neun Autos in Berlin aufgestochen

17.02.2022, 07:41 Uhr | dpa

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Berlin-Lichtenberg die Reifen von insgesamt neun Autos aufgestochen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wird eine politische Motivation der Tat zunächst ausgeschlossen. Alle Wagen standen an der Ecke Paul-Junius/Herzbergerstraße. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unklar.