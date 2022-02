Am Potsdamer Platz

Mann stirbt auf Baustelle – Mordkommssion ermittelt

19.02.2022, 16:33 Uhr | dpa

Sony Center am Potsdamer Platz (Archivbild): Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. (Quelle: imagebroker/imago images)

In Berlin-Mitte ist ein 24-Jähriger im Aufenthaltsraum einer Baustelle ums Leben gekommen. Die Todesursache ist unklar, ein Fremdverschulden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Nach einem Todesfall auf einer Baustelle in Berlin-Mitte ermittelt die Mordkommission. Ein 24-Jähriger war am Samstagnachmittag im Aufenthaltsraum einer Baustelle des Sony-Centers am Potsdamer Platz ums Leben gekommen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Rettungskräfte hatten demnach noch vergeblich versucht, den Mann zu reanimieren. Die Todesumstände waren zunächst unklar, ein Fremdverschulden könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Samstag.

Die Polizei war mit Spezialeinsatzkräften vor Ort. Angaben eines dpa-Reporters, wonach eine Person festgenommen wurde, bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Derzeit würden Beamte die Arbeiter auf der Baustelle befragen, so der Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Ob es weitere Verletzte gegeben habe, war zunächst nicht bekannt.