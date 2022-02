Berlin

Sieben-Tage-Inzidenz bei 1788,7: Knapp 9000 Neuinfektionen

26.02.2022, 10:01 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner und Woche weiter erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1788,7 - nach 1654,6 am Freitag und 1582,3 am Donnerstag. Binnen 24 Stunden seien 8962 Neuinfektionen und acht weitere Todesfälle registriert worden, hieß es.

Mit Abstand Spitzenreiter bei der Corona-Inzidenz ist mit 3438,5 der Landkreis Börde, gefolgt vom Landkreis Jerichower Land (2826,5) und dem Landkreis Mansfeld-Südharz (2127,3). Schlusslicht der Statistik ist dem RKI zufolge die Stadt Dessau-Roßlau mit 1145,5.

Deutschlandweit sank die Inzidenz am Samstag leicht auf 1253,3 nach 1259,5 am Vortag. Es wurden 175.833 neue Fälle und 250 weitere Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus erfasst.