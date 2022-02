Berlin

Mann bei Streit im Volkspark Friedrichshain schwer verletzt

26.02.2022, 14:59 Uhr | dpa

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen im Volkspark Friedrichshain ist ein Mann durch einen Stich schwer verletzt worden. Zwei Gruppen sollen sich am Freitagabend zunächst verbal am Kletterfelsen in dem Park gestritten haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als sich der Streit weiter zuspitzte, wurde einem 19-Jährigen mit einem spritzen Gegenstand in die Brust gestochen, wodurch er sich schwer verletzte.

Er kam ins Krankenhaus und musste sofort operiert werden. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Die Polizei stellte in der Nähe im Park drei Tatverdächtige im Alter von 16, 19 und 20 Jahren. Der 19-Jährige musste wegen der laufenden Ermittlungen zum Tatbestand der Körperverletzung mit aufs Polizeirevier kommen - die anderen konnten nach einer Identitätsfeststellung gehen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.