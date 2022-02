Berlin

Gote: Flüchtlinge aus Ukraine schnell gegen Corona impfen

28.02.2022, 10:23 Uhr | dpa

Fahrgäste warten am Bahnhof von Lwiw in der Westukraine auf einen Zug. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Flüchtlinge aus der Ukraine sollten nach Einschätzung des Berliner Senats möglichst schnell gegen Corona geimpft werden. Wegen des Angriffskrieges Russlands sei in den nächsten Monaten mit einer Flüchtlingswelle zu rechnen, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Impfquote in der Ukraine sei niedrig, nur 35 Prozent der Menschen seien zwei Mal geimpft und nur 1,7 Prozent drei Mal. Daher sei es sehr sinnvoll, Impfkapazitäten und Impfstellen bereitzuhalten. "Wir werden dieser Gruppe dann sehr zügig die Impfung ermöglichen und anbieten."