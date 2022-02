Berlin

Stahlkugeln auf Haus geschossen: Verdächtiger gefasst

28.02.2022, 16:39 Uhr | dpa

Aus "Langeweile" soll ein 46-jähriger Mann in Berlin monatelang immer wieder kleine Stahlkugeln mit einer Steinschleuder auf Fenster und Türen eines Wohnkomplexes geschossen haben. Nach langen Ermittlungen fasste die Polizei ihn im Februar, wie sie am Montag mitteilte. In der Wohnung des Mannes im selben Haus in der Kienhorststraße in Reinickendorf fand die Polizei Beweise, der Verdächtige gestand die Taten und nannte als Motiv unter anderem Langeweile.

Seit dem 1. September 2021 bis Mitte Januar soll er die Kugeln in der Größe einer Murmel abgeschossen haben. Mindestens 30 Mal traf er, es gab einen Gesamtschade von 8000 Euro. Vorgeworfen werden ihm außerdem mehrfach versuchte Körperverletzungen. Die Polizei hatte extra eine Ermittlungsgruppe "Stahl" gegründet.