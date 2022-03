Technische Probleme

US-Kampfflugzeuge müssen in Berlin zwischenlanden

06.03.2022, 11:49 Uhr | fas, t-online

Die beiden Tarnkappenjets am Flughafen BER: Feldjäger sicherten die Flugzeuge nach der Landung ab. (Quelle: TV News Kontor)

Am Flughafen BER sind zwei US-Tarnkappenjets vom Typ F35 gelandet – offenbar wegen technischer Probleme an einem der Flugzeuge. Berichten zufolge sollten sie den polnischen Luftraum überwachen.

Aufregung am Hauptstadtflughafen BER: Am Samstagvormittag sind dort zwei Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe gelandet. Fotos zeigen die beiden F35-Tarnkappenjets auf der Landebahn. Berichten der "Bild" und "Morgenpost" zufolge, habe eine der beiden Maschinen eine Luftnotlage gemeldet. Daraufhin landeten sie am nahegelegenen Flughafen Berlin-Brandenburg.

Aufgabe der beiden Jets sei es gewesen, den polnischen Luftraum zu überwachen. Polizei und Feldjäger der Bundeswehr sicherten die Flugzeuge ab. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, seien Planespotter, die startende und landende Flugzeuge am BER beobachten, weggeschickt worden. Welches Problem genau zu der Landung führte, ist unbekannt.